"Лион" на выезде обыграл "Монако" в матче чемпионата Франции, забив два гола в меньшинстве

"Лион" одержал победу над "Монако" со счетом 3:2 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мемфис Депай (57-я минута), Марсело (77) и Райан Шерки (89). Два последних гола "Лион" забил в меньшинстве, на 70-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник Максенс Какере. У проигравших мячи на счету Кевина Фолланда (25) и Виссама Бен-Йеддера (86).

В турнирной таблице "Лион" занимает четвертое место, набрав 70 очков, "Монако" с 71 очком идет третьим.