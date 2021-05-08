УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, которые намеревались участвовать в Суперлиге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о примирении с девятью клубами, которые вышли из проекта Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. После критики со стороны Международной федерации футбола и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". В релизе УЕФА отмечается, что в их отношении будут заведены дисциплинарные дела.

В знак примирения и во благо европейского футбола девять команд представили УЕФА декларацию о приверженности клубов, в которой они изложили свою преданность клубным соревнованиям УЕФА и национальным турнирам. Чрезвычайная комиссия исполкома УЕФА одобрила взятые на себя клубами обязательства. Утвержденные условия реинтеграции клубов являются полными и окончательными. Девять клубов признали и согласились с тем, что проект Суперлиги был ошибкой, и принесли извинения болельщикам, национальным ассоциациям, лигам, другим европейским клубам и УЕФА. Они также признали, что проект не был санкционирован в соответствии с уставом и регламентом УЕФА.

Согласно декларации девять клубов безоговорочно признают и принимают обязательный характер устава УЕФА, обязуются участвовать в любых клубных турнирах УЕФА, в которые отберутся по спортивному принципу, вновь присоединятся к Ассоциации европейских клубов, которая является единственным представительным органом, признанным УЕФА, предпримут все шаги в пределах своих полномочий с целью прекращения участия в компании, созданной для формирования и управления Суперлигой, и прекращения любых существующих юридических действий.

Кроме того, в качестве жеста доброй воли девять клубов сделают пожертвование на общую сумму €15 млн, которая будет направлена на развитие детского, молодежного и массового футбола по всей Европе, включая Великобританию. С клубов будут удержаны 5% доходов, которые они получат за участие в турнирах УЕФА за один сезон, эти средства будут перераспределены. Клубы соглашаются на наложение значительных штрафов, если они вновь захотят участвовать в несанкционированном соревновании (€100 млн) или если они нарушают любые другие обязательства, взятые на себя в декларации (€50 млн).

"Объявленные меры значительны, но УЕФА не удержит ни одного штрафа, все они будут реинвестированы в молодежный и массовый футбол по всей Европе, включая Великобританию, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Эти клубы быстро осознали свою ошибку и приняли меры, чтобы продемонстрировать раскаяние и приверженность европейскому футболу. Этого нельзя сказать о клубах, которые продолжают участвовать в Суперлиге". Итальянский журналист Танкреди Палмери в своем Twitter написал, что после официального выхода из проекта девяти клубов контракт на проведение Суперлиги был автоматически расторгнут.