Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"
Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании. Гонка прошла на автодроме "Барселона-Каталунья", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен, для которого эта гонка стала 100-й в составе "Ред Булл". Третье место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.
Следующий этап чемпионата пройдет 20-23 мая в Монако.
Посол Кыргызстана провел встречу с заместителем генпредседателя правящей партии Турции по внешним отношениям
Лента новостей
Гейдар Алиев заложил прочный фундамент для независимого, мультикультурного и экономически развитого Азербайджана, который сегодня является крупным игроком на мировой арене - Собхани
Героизация нацистских преступников свидетельствует прежде всего о незрелости современной армянской политической сферы – российский политолог
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку (ФОТО)
Команда Болгарии заняла первое место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на Кубке мира в Баку
Красота и филигранность движений – Лучшие моменты финального дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
"Десятый наш десантный батальон" – Марьям Шабанова посвящает героям Великой Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку (ФОТО)
Бакинская русдрама: Юрий Омельченко и Кямаля Алиева - "На всю оставшуюся жизнь" в День Победы (ВИДЕО)
Первое место в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с мячом заняла спортсменка из Италии
Стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку – азербайджанские грации в борьбе за медали (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, внесших неоценимый вклад в Победу над фашизмом (ФОТО/ВИДЕО)
Посол Кыргызстана провел встречу с заместителем генпредседателя правящей партии Турции по внешним отношениям
В Азербайджане подведены итоги международных акций, посвященных истории Великой Отечественной войны (ФОТО)
В Баку для участников Кубка мира по художественной гимнастике созданы все условия – американская спортсменка
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО)
В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в финал Кубка мира в Баку в программе с тремя обручами и двумя парами булав (ФОТО)
Зал Национальной арены гимнастики в Баку потрясающе красивый – российская спортсменка Дарья Трубникова
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят соревнования групповых команд в рамках Кубка мира (ФОТО)