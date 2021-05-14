Австралиец Юэн стал победителем седьмого этапа велогонки "Джиро д'Италия"

Спорт 14 мая 2021 21:15 (UTC+04:00)
Австралиец Юэн стал победителем седьмого этапа велогонки "Джиро д'Италия"

Австралийский велогонщик Юэн Калеб из команды Lotto Soudal выиграл седьмой этап престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этап протяженностью в 181 км прошел между городами Нотареско и Термоли.

Он преодолел дистанцию за 4 часа 42 минуты 12 секунд. Второе место занял итальянец Давиде Чимолай из Israel Start-Up Nation, третьим стал бельгиец Тим Мерлир из Alpecin-Fenix.

Восьмой этап пройдет 15 мая, его протяженность составит 170 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

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