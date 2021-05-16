Определился обладатель Кубка Англии

«Лестер Сити» обыграл лондонский «Челси» в финале Кубка Англии, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Победитель турнира определился в основное время матча. «Лестер» одержал победу с минимальным счетом. На 63-й минуте матча отличился Юри Тилеманс. При этом на 89-й минуте уже лондонцы поразили ворота соперников. Однако в дело вмешалась система видеопомощи арбитрам (VAR). После ознакомления с повтором главный арбитр встречи отменил взятие ворот. Гол «Челси» был забит из офсайда.

«Лестер Сити» впервые в своей истории завоевал Кубок Англии. Самым титулованным клубом в истории турнира является лондонский «Арсенал». Канониры 14 раз завоевывали трофей.

«Лисы» в пятый раз в истории участвовали в решающем матче Кубка Англии. «Лестер» стал 44-м клубом-обладателем трофея.