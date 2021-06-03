Азербайджанский параатлет выиграл золотую медаль в Польше
БАКУ /Trend/ - Спортсмен по легкой атлетике Национального паралимпийского комитета Азербайджана Эльмир Джабраилов, выступающий в категории Т13, завоевал золотую медаль в Открытом чемпионате Европы в польском Быдгоще.
Как сообщили Trend в пресс-службе Национального паралимпийского комитета, Джабраилов выиграл золотую медаль в беге на 400 м с результатом 49,88 секунды.
Отметим, что это уже пятая медаль сборной страны в данном чемпионате (3 золота, 1 серебро и 1 бронза).
(Редактор: Надир Насиров)
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