Азербайджанский параатлет выиграл золотую медаль в Польше

БАКУ /Trend/ - Спортсмен по легкой атлетике Национального паралимпийского комитета Азербайджана Эльмир Джабраилов, выступающий в категории Т13, завоевал золотую медаль в Открытом чемпионате Европы в польском Быдгоще.

Как сообщили Trend в пресс-службе Национального паралимпийского комитета, Джабраилов выиграл золотую медаль в беге на 400 м с результатом 49,88 секунды.

Отметим, что это уже пятая медаль сборной страны в данном чемпионате (3 золота, 1 серебро и 1 бронза).

(Редактор: Надир Насиров)