Сборная Италии одержала победу над Турцией в матче открытия чемпионата Европы по футболу

Сборная Италии по футболу со счетом 3:0 обыграла команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Мерих Демирал (53-я минута, автогол), Чиро Иммобиле (66) и Лоренцо Инсинье (79). Впервые в истории чемпионатов Европы первый гол на турнире был забит в свои ворота.

Олимпийский стадион в Риме вмещает 70 634 человека, на матчах чемпионата Европы арену разрешено заполнять на 25% (17 659 зрителей).