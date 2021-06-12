Сборная Италии одержала победу над Турцией в матче открытия чемпионата Европы по футболу
Сборная Италии по футболу со счетом 3:0 обыграла команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Забитыми мячами отметились Мерих Демирал (53-я минута, автогол), Чиро Иммобиле (66) и Лоренцо Инсинье (79). Впервые в истории чемпионатов Европы первый гол на турнире был забит в свои ворота.
Олимпийский стадион в Риме вмещает 70 634 человека, на матчах чемпионата Европы арену разрешено заполнять на 25% (17 659 зрителей).
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