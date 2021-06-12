Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Roland Garros
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинальном матче Roland Garros. Турнир проходит в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу 34-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. В финале Джокович сыграет с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом. Встреча состоится 13 июня.
Надаль и Джокович встретились в рекордный 58-й раз (самое частое противостояние). Сербский теннисист одержал 30-ю победу. На Roland Garros пути теннисистов пересеклись в девятый раз, Джокович одержал вторую победу, первой он добился в четвертьфинале турнира 2015 года. На прошлогоднем турнире Надаль обыграл Джоковича в финале со счетом 6:0, 6:2, 7:5.
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