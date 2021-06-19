ЕВРО-2020: Франция и Венгрия сыграли вничью
Сборные Франции и Венгрии сыграли вничью 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Венгр Аттила Фиола открыл счет в матче, точно пробив по воротам в конце первого тайма (45+2). Игрок сборной Франции Антуан Гризманн сумел сравнять счет на 66-й минуте.
В заключительном туре Франция сыграет против Португалии, Венгрия встретится с Германией. Оба матча запланированы на 23 июня.
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