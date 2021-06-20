Футболист сборной Польши стал самым молодым игроком в истории Евро
Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. В матче Евро-2020 против команды Испании футболист вышел на замену в возрасте 17 лет и 246 дней, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Хавбек клуба «Погонь Щецин» побил рекорд английского полузащитника Джуда Беллингема, который шесть дней назад вышел на поле в возрасте 17 лет 349 дней.
Встреча между сборными Испании и Польши, прошедшая в Севилье на стадионе «Ла Картуха», завершилась со счетом 1:1. На 25-й минуте отличился испанский форвард Альваро Мората, а в начале второго тайма мяч забил польский нападающий Роберт Левандовски.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании Жорди Альба признан лучшим игроком матча с Польшей.
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