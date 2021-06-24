Роналду сравнялся с рекордсменом по количеству голов за национальные сборные Али Даеи
Нападающий Криштиану Роналду забил 109-й мяч за сборную Португалии. Он сделал дубль в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На данный момент счет в матче равный - 2:2. Португальский форвард дважды в матче реализовал пенальти - на 31-й и 60-й минутах. Он с пятью голами занимает первое место в гонке бомбардиров текущего турнира.
Теперь Роналду вместе с иранцем Али Даеи лидирует в списке бомбардиров в матчах национальных сборных. Капитану сборной Португалии для этого потребовалось 178 игр, Даеи - 149. Роналду также является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы (14).
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