Сборная Украины обыграла шведов и стала последним четвертьфиналистом Евро

Сборная Украины в дополнительное время обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Глазго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе победителей отличились Александр Зинченко (27-я минута). У шведов гол забил Эмиль Форсберг (43). На 98-й минуте с поля за грубую игру был удален шведский защитник Маркус Даниэльссон. Победный мяч в компенсированное ко второму дополнительному тайму время забил Артем Довбик.

В четвертьфинале турнира подопечные Андрея Шевченко сыграют со сборной Англии, которая ранее во вторник победила команду Германии (2:0). Встреча 1/4 финала состоится в Риме 3 июля.