Король ринга в Таиланде. В США снят фильм об азербайджанском Атамане с синими глазами и в национальной папахе (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Дирфилд штата Флорида (США) снят документальный фильм о бойце смешанных единоборств UFC Рафаэле Физиеве (прозвище Атаман) под названием "Rafa / One day with the Champ" (Рафа / Один день с чемпионом, 20 минут), сообщил Trend Life режиссер картины Эльмар Байрамов.

Картина, снятая Old Stone Pictures (продюсер – Алан Голдберг, Орхан Бейляров, монтаж – Шахмар Гашимов), будет представлена на международных фестивалях документальных фильмов.

"Рафаэль по отцу азербайджанец и везде с гордостью говорит об этом, на пресс-конференции и встречи приходит в азербайджанской национальной папахе. Особенно активно он поддержал Азербайджан в период 44-дневной Отечественной войны против армянских оккупантов, выставлял статусы в соцсетях, доносил до своих друзей и бойцов правду о происходящих событиях. Его патриотизм и любовь к исторической родине привлекла меня, поэтому решил снять о нем фильм. Предки Рафаэля оказались в Казахстане во времена сталинских репрессий и массовых переселений. Семья уже много лет обосновалась в Кыргызстане, а сам он работает в Таиланде. Во Флориду он приехал на сборы UFC и тренируется в Sanford MMA с лучшими бойцами мира", – сказал Trend Life Эльмар Байрамов.

По словам президента UFC Даны Уайт, Рафаэль Физиев с такой силой бьет своих соперников ногами, что таких громких ударов никто из тех, кто постоянно смотрит бои, не слышал за все время. Кроме того, у него есть знаменитый трюк: когда соперник бьет его ногой в голову, он уклоняется от удара, как Нео из "Матрицы". Этого парня с синими глазами в Таиланде уже называют "Королем ринга".

Рафаэль Физиев – боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе в UFC. Родился 5 марта 1993 года в Казахстане, затем его семья переехала в Кыргызстан. Его отец 20 лет работал в правоохранительных органах – в уголовном розыске Бишкека, поэтому Рафаэль решил пойти по его стопам. Окончил Академию МВД Кыргызстана, но шесть лет назад решил бросить работу в правоохранительных органах и поставил себе цель – за три года попасть в UFC. Занимался такими видами спорта, как бокс, кикбоксинг, муай-тай, боевое самбо, джиу-джитсу и борьба. Также увлекается кузнечным делом, создает образцы холодного оружия.

В Таиланде с 2015 года, работает тренером в зале "Тайгер Муай-Тай". На профессиональном ринге ММА дебютировал в 2015 году, выступал в региональных промоушенах Азии (ROAD FC) и Америки (Titan FC), одержал 35 побед. С 2019 года выступает в UFC (Ultimate Fighting Championship, Абсолютный бойцовский чемпионат) – спортивной организации, базирующейся в Лас-Вегасе (США) и проводящей бои по смешанным единоборствам (ММА) по всему миру. UFC является одним из крупнейших в мире промоутеров боёв по смешанным единоборствам, большинство бойцов занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах, а бои транслируются в 130 странах на 20 разных языках. В UFC Рафаэль провел десять боев (девять побед). Отметим, что Рафаэль Физиев является единственным азербайджанцем, выступающим в самой престижной бойцовской организации мира.

Рафаэль говорит: " Моя мама русская, а папа – азербайджанец. Я воспитывался в азербайджанских традициях, считаю себя азербайджанцем. А папаху мне подарили братья из Азербайджана. В частности, мне ее дал Агшин Бабаев. Эта папаха подчеркивает мой псевдоним "Атаман", который мне дал первый тренер по тайскому боксу Павел Федотов, потому что я люблю военную тематику. К тому же я сам являюсь офицером. Она также ценна для меня тем, что является национальным азербайджанским головным убором. Я никогда не был в Азербайджане, но обязательно приеду".

(Автор: Вугар Иманов)