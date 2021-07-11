Аргентина победила Бразилию и выиграла Кубок Америки по футболу

Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение национальной команде Бразилии в финале розыгрыша Кубка Америки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результат прошедшей на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро встречи – 1:0 в пользу аргентинцев. На 22-й минуте в их составе отличился Анхель Ди Мария.

Аргентина стала 15-кратным победителем турнира, сравнявшись по этому показателю с лидирующим Уругваем.

На счету сборной Бразилии на Кубке Америки девять триумфов.