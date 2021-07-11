Аргентина победила Бразилию и выиграла Кубок Америки по футболу
Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение национальной команде Бразилии в финале розыгрыша Кубка Америки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Результат прошедшей на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро встречи – 1:0 в пользу аргентинцев. На 22-й минуте в их составе отличился Анхель Ди Мария.
Аргентина стала 15-кратным победителем турнира, сравнявшись по этому показателю с лидирующим Уругваем.
На счету сборной Бразилии на Кубке Америки девять триумфов.
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