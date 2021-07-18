Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" стал победителем Гран-при Великобритании - десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды прошли на автодроме "Сильверстоун", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Третьим стал финн Валттери Боттас ("Мерседес").
Следующий этап чемпионата пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа.
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