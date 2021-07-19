Футболисты сборной Англии напишут официальную жалобу из-за плохой организации матча Евро

Футболисты сборной Англии выразили недовольство по поводу массовых беспорядков, из-за которых пострадали их семьи. Игроки считают, что полиция не должна была допускать подобного поведения фанатов, поэтому направят коллективное письмо с жалобой в FA (Ассоциация футбола Англии). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает TheTimes.

Напомним, во время беспорядков английские фанаты оскорбляли своих футболистов на расовой почве, жгли пиротехнику, незаконно проникали на стадион. 56-летний отец защитника английской команды Гарри Магуайра сломал ребра в давке.

Напомним, финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). Этот финал стал первым для англичан на европейских первенствах. Итальянцы выиграли Евро уже во второй раз в своей истории.