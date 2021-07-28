Милак стал первым на дистанции 200 м баттерфляем, побив олимпийский рекорд Фелпса

Представитель Венгрии Криштоф Милак завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на 200 метров баттерфляем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Победитель преодолел дистанцию за 1 минуту 51,25 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место занял японец Томору Хонда (+2,48), третьим стал итальянец Федерико Бурдиссо (+3,20).

Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал американцу Майклу Фелпсу (1.52,03), он установил его на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Фелпс - самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр, на его счету 23 золотые, три серебряные и две бронзовые награды.