Милак стал первым на дистанции 200 м баттерфляем, побив олимпийский рекорд Фелпса
Представитель Венгрии Криштоф Милак завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на 200 метров баттерфляем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Победитель преодолел дистанцию за 1 минуту 51,25 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место занял японец Томору Хонда (+2,48), третьим стал итальянец Федерико Бурдиссо (+3,20).
Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал американцу Майклу Фелпсу (1.52,03), он установил его на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Фелпс - самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр, на его счету 23 золотые, три серебряные и две бронзовые награды.
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