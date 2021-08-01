Француз Окон впервые в карьере стал победителем этапа "Формулы-1"

Француз Эстебан Окон из команды "Альпин" стал победителем Гран-при Венгрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды прошли на автодроме "Хунгароринг",передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял пилот "Астон Мартин" немец Себастьян Феттель. Третьим стал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Лидировавший в общем зачете нидерландец Макс Ферстаппен финишировал на 10-й строчке.

Заезд был приостановлен на 30 минут из-за аварии, случившейся на старте гонки. Участниками инцидента стали финн Валттери Боттас ("Мерседес"), британец Ландо Норрис ("Макларен"), мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл"), канадец Лэнс Стролл ("Астон Мартин") и монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Участники аварии не сумели продолжить гонку.

Также сошел с дистанции российский пилот "Хааса" Никита Мазепин, который на пит-лейне столкнулся с финским гонщиком "Альфа-Ромео" Кими Райконенном. Финн при выезде с бокса врезался в переднее колесо болида Мазепина и получил штраф 10 секунд.

Хэмилтон поднялся на первую строчку в общем зачете, набрав 193 очка. Вторым идет Ферстаппен (186), третий - Норрис (113).

Следующий этап чемпионата пройдет в Бельгии с 27 по 29 августа.