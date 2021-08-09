ПСЖ арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси

«Пари Сен-Жермен» арендовал Эйфелеву башню в ночь на 10 августа, вероятно, чтобы презентовать нападающего Лионеля Мессии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Lance.

Одну из главных достопримечательностей Парижа уже задействовали для презентации Неймара в 2017 году, когда тот совершил трансфер во французский ПСЖ из «Барселоны». Предполагается, что 10 августе на Эйфелевой башне клуб представит аргентинского форварда.

Месси играл за «Барселону» с 2000 года. На его счету десять побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Футболист выступал за команду на протяжении всей карьеры начиная с 2003 года. Новый договор с Месси не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.

На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» футболист расплакался и рассказал о готовности играть за клуб за половину от зарплаты, которую он получал по истекшему контракту. «Уверяю, со своей стороны я сделал все возможное», — подчеркнул он. В своем Instagram Месси заявил, что отказывается прощаться с «Барселоной».