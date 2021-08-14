Первый матч чемпионата Германии по футболу завершился ничьёй
B матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе и завершилась со счетом 1:1.
В составе "Боруссии" мяч забил Алассан Плеа (10-я минута). У "Баварии" отличился Роберт Левандовский (42).
Во втором туре 22 августа "Бавария" примет "Кельн". "Боруссия" днем раньше сыграет с "Байером" на выезде.
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