Первый матч чемпионата Германии по футболу завершился ничьёй

B матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе и завершилась со счетом 1:1.

В составе "Боруссии" мяч забил Алассан Плеа (10-я минута). У "Баварии" отличился Роберт Левандовский (42).

Во втором туре 22 августа "Бавария" примет "Кельн". "Боруссия" днем раньше сыграет с "Байером" на выезде.