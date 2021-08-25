Клуб Вугара Гашимова поборется за Кубок Европы в Северной Македонии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский шахматный Клуб Вугара Гашимова примет участие в 36-м розыгрыше Кубка Европы, который пройдет в городе Струга (Северная Македония) с 17 по 25 сентября, сообщили Trend Life в пресс-службе клуба.

В состав клуба войдут чемпион Европы Рауф Мамедов, Кирилл Шевченко, Вугар Асадли, победители чемпионата мира среди юниоров, золотые призеры Всемирной шахматной Олимпиады Айдын Сулейманли и Ахмед Ахмедзаде, а также Ульви Садыгов и Мурад Ибрагимли. Капитан команды - тренер ФИДЕ, заслуженный тренер Анар Аллахвердиев.

(Автор: Вугар Иманов)