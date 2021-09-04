Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 7 медалей в Казани
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 7 медалей на I Играх стран СНГ в Казани (Россия).
Как передает в субботу Trend, под руководством главного тренера Зелимхана Гусейнова и тренера Арифа Абдуллаева Осман Нурмагомедов (92 кг), Абубакр Абакаров (86 кг) и Ашраф Аширов (79 кг) принесли Азербайджану золотые, Ислам Ильясов (97 кг) и Айдын Ахмедов (125 кг) – серебряные, а Сабир Джафаров (65 кг) и Алиаббас Рзазаде (57 кг) – бронзовые медали.
Таким образом, наша сборная завершила соревнования с 3 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями.
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