ЧМ-2022: Сборная Хорватии словаков

Сборная Хорватии в гостях победила команду Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, передает Trend.

Матч закончился со счетом 1:0, Единственный мяч в игре забил Марцело Брозович (86-я минута).

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В финальную часть турнира выйдут сборные, занявшие первые места в своих группах. Команды, финишировавшие на вторых местах, поборются за путевку в Катар в стыковых матчах.