Сборная Италии по футболу продлила рекордную беспроигрышную серию до 37 матчей
Футболисты сборной Италии со счетом 5:0 нанесли поражение национальной команде Литвы в домашнем матче отборочной кампании чемпионата мира 2022 года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Два гола провел Мойзе Кин (11-я, 29-я минуты), по одному – Джакомо Распадори (24) и Джованни Ди Лоренцо (54).
Таким образом, сборная Италии довела до 37 серию матчей без поражений, улучшив установленный ею после ничьи (0:0) в предыдущем матче с Швейцарией рекорд мира. В последний раз Италия проигрывала 10 сентября 2018 года, уступив Португалии в матче Лиги наций УЕФА (0:1).
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование освобожденных территорий – посол
Военный атташе Азербайджана встретился с личным составом, участвующим в учениях «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО)
В рамках Бакинского джаз-фестиваля состоится открытие мультимедийной выставки Improvised by industry
Государственно-частное сотрудничество внесет вклад в процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана – министр
Председатель парламента Азербайджана на конференции ответила на необоснованные претензии армянского спикера
Human Rights Watch распространила очередной отчет о военных преступлениях Армении против Азербайджана
Представители ведущих азербайджанских СМИ возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в Астрахани (ВИДЕО)
Пенитенциарная служба Минюста Азербайджана обнародовала причину смерти экс-главы ИВ Агстафинского района
Объем ненефтяного экспорта Азербайджана приравнялся к годовым показателям 2017-18 гг. по этой категории
Есть предложения по строительству новых водохранилищ на освобожденных землях Азербайджана - замминистра (Эксклюзив)
Azercell оказал поддержку реализации профессиональных тренингов для детей шехидов и ветеранов Второй Карабахской Войны
Госкомиссия Азербайджана обнародовала детали возвращения задержанного в Агдере рядового Джамиля Бабаева
Азербайджан, Узбекистан и Грузия развивают коридоры и коммуникации — "круглый стол" на платформе Baku Network (ВИДЕО)