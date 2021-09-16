"Реал" обыграл "Интер" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

Испанский "Реал" со счетом 1:0 обыграл итальянский "Интер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

"Реал" и "Интер" выступают в группе D, также в этом квартете играют молдавский "Шериф" и украинский "Шахтер". Матч между этими командами прошел ранее в среду, сильнее оказался "Шериф" (2:0).