"Реал" обыграл "Интер" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов
Испанский "Реал" со счетом 1:0 обыграл итальянский "Интер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.
"Реал" и "Интер" выступают в группе D, также в этом квартете играют молдавский "Шериф" и украинский "Шахтер". Матч между этими командами прошел ранее в среду, сильнее оказался "Шериф" (2:0).
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