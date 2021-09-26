Хэмилтон выиграл 100-ю гонку в F1, финишировав первым на этапе в Сочи
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при России, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Незадолго до финиша гонки в Сочи под проливным дождем он обошел лидировавшего соотечественника Ландо Норриса (McLaren), упустившего, таким образом, первую победу в карьере в "Формуле-1". В итоге Норрис оказался вне подиума.
Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим - испанец Карлос Сайнс (Ferrari).
Россиянин Никита Мазепин (Haas) стал 18-м - последним из финишировавших.
Для семикратного чемпиона мира Хэмилтона гонка в Сочи стала 100-й победной в карьере в "Формуле-1".
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