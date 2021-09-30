Роналду стал рекордсменом по числу сыгранных в ЛЧ матчей

Криштиану Роналду стал рекордсменом по числу матчей, которые он сыграл в рамках Лиги Чемпионов, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу УЕФА, в среду Роналду отыграл свой сто семьдесят восьмой матч.

Это не первый рекорд, который установил в этом году игрок "Манчестер Юнайтед". Ранее Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года по версии журнала Forbes.

За год спортсмен заработал $125 млн, из них $70 млн - его зарплата и $55 млн - рекламные контракты.

Кроме того, первого сентября Роналду установил рекорд по числу забитых за национальную сборную голов. Всего же за карьеру Роналду забил более семисот голов.