Легкоатлетка из Бахрейна установила новый мировой рекорд

Спорт 3 октября 2021 18:21 (UTC+04:00)
Легкоатлетка из Бахрейна установила новый мировой рекорд

Легкоатлетка из Бахрейна Калькидан Гезань установила новый мировой рекорд в беге на 10 км.

Об этом, как передает Trend, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Турнир проходил в Женеве. Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 38 секунд, тогда как предыдущий рекорд был установлен кенийкой Джойсилин Джепкосгеи (29.43).

Калькидан Гезань 30 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала серебряную медаль в беге на 10 000 м.

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