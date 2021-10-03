Легкоатлетка из Бахрейна установила новый мировой рекорд
Легкоатлетка из Бахрейна Калькидан Гезань установила новый мировой рекорд в беге на 10 км.
Об этом, как передает Trend, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Турнир проходил в Женеве. Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 38 секунд, тогда как предыдущий рекорд был установлен кенийкой Джойсилин Джепкосгеи (29.43).
Калькидан Гезань 30 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала серебряную медаль в беге на 10 000 м.
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