Азербайджанский борец занял второе место на чемпионате мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля стиля Санан Сулейманов занял второе место на чемпионате мира, который проходит в норвежском Осло.

Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, наш спортсмен, выступающий в весовой категории до 77 кг, встретился в финале с россиянином Романом Власовым.

Сулейманов, уступивший встречу со счетом 1:2, поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета.