Молдавский "Шериф" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским "Интером" и молдавским "Шерифом" победу праздновала итальянская команда со счетом 3:1, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Счет в матче открыл форвард хозяев Эдин Джеко. Себастьян Тилль шикарным ударом со штрафного закрутил мяч мимо стенки в дальний угол ворот и сравнял счет. Но уже через шесть минут Артуро Видаль вывел "Интер" вперед, вскоре защитник Стефан де Врей увеличил преимущество хозяев поля.

В первых двух матчах группового этапа "Шериф" обыграл "Шахтер" (2:0) и "Реал" (2:1) и был лидером своей группы. Теперь, после трех туров, у молдавского клуба по шесть очков с "Реалом", "Интер" набрал четыре балла, в активе "Шахтера" только одно очко.