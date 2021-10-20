Дубль Месси принес ПСЖ победу над "Лейпцигом" в матче Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб ПСЖ обыграл на своем поле германский "Лейпциг" со счетом 3:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе парижан голами отметились Килиан Мбаппе (9-я минута) и Лионель Месси (67; 74, с пенальти). У гостей отличились Андре Силва (28) и Норди Мукиеле (57). На четвертой добавленной ко второму тайме минуте Мбаппе не реализовал 11-метровый.

До этого Месси, перешедший в ПСЖ в августе, забил лишь один мяч в пяти встречах за новую команду. Впервые аргентинец отличился во втором туре группового этапа Лиги чемпионов в матче против английского "Манчестер Сити" (2:0).

В другом матче группы А "Манчестер Сити" разгромил в гостях бельгийский "Брюгге" (5:1). После трех сыгранных матчей ПСЖ возглавляет турнирную таблицу, набрав семь очков. Далее идет "Манчестер Сити" (6), "Брюгге" (4), замыкает таблицу "Лейпциг" (0).

В следующем туре ПСЖ сыграет с "Лейпцигом" 3 ноября на выезде, "Манчестер Сити" в тот же день примет "Брюгге".