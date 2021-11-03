Дубль Роналду спас «Манчестер Юнайтед» от поражения «Аталанте»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» при ограниченном количестве зрителей и завершилась вничью — 2:2.

В составе хозяев отличились Йосип Иличич и Дуван Сапата. У гостей дубль на свой счет оформил португальский нападающий Криштиану Роналду.

В другом матче группы F испанский "Вильярреал" обыграл дома швейцарский "Янг Бойз" (2:0). "Манчестер Юнайтед" с семью очками в четырех матчах возглавляет таблицу квартета, далее идут "Вильярреал" (7), "Аталанта" (5) и "Янг Бойз" (3).

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 23 ноября на выезде встретится с "Вильярреалом", "Аталанта" в тот же день сыграет в гостях с "Янг Бойз".