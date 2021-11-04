"Ливерпуль" обеспечил путевку в плей-офф Лиги чемпионов

Спорт 4 ноября 2021 01:56 (UTC+04:00)
"Ливерпуль" обеспечил путевку в плей-офф Лиги чемпионов

БАКУ /Trend/ - В рамках очередного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль" одержал дома победу над "Атлетико" из Мадрида со счетом 2:0.

Как сообщает Trend, в рядах англичан отличились португалец Диогу Жота и Садио Мане. Мерсисайдцы решили исход поединка в первом же тайме - на 13-й и 21-й минутах соответственно.

Таким образом, одержав четыре победы в четырех матчах "Ливерпуль" обеспечил себе путевку в плей-офф турнира.

С аналогичным результатом в 1/8 финала вышел "Айакс", одержав волевую победу в гостях у немецкого "Дортмунда".

Счет в игре открыли немцы. На 37 минуте отличился Марко Реус. Однако за почти 20 минут до конца поединка голландцы решили исход в свою пользу, забив три мяча, в том числе один в добавленное время.

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