"Ливерпуль" обеспечил путевку в плей-офф Лиги чемпионов

БАКУ /Trend/ - В рамках очередного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль" одержал дома победу над "Атлетико" из Мадрида со счетом 2:0.

Как сообщает Trend, в рядах англичан отличились португалец Диогу Жота и Садио Мане. Мерсисайдцы решили исход поединка в первом же тайме - на 13-й и 21-й минутах соответственно.

Таким образом, одержав четыре победы в четырех матчах "Ливерпуль" обеспечил себе путевку в плей-офф турнира.

С аналогичным результатом в 1/8 финала вышел "Айакс", одержав волевую победу в гостях у немецкого "Дортмунда".

Счет в игре открыли немцы. На 37 минуте отличился Марко Реус. Однако за почти 20 минут до конца поединка голландцы решили исход в свою пользу, забив три мяча, в том числе один в добавленное время.