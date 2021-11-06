Хави назначен главным тренером "Барселоны"

Испанский специалист Хави назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Ожидается, что Хави приедет в Барселону в эти выходные, а 8 ноября клуб проведет специальную пресс-конференцию с участием испанца.

Предыдущий главный тренер "Барселоны" Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:1) 27 октября.

"Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков в 11 матчах. В Лиге чемпионов "Барселона" идет второй в группе E, имея в активе шесть очков. Возглавляет квартет германская "Бавария" (12), третьей идет португальская "Бенфика" (4), замыкает таблицу украинское "Динамо" (1).

Хави 41 год, с 2019 года он тренировал катарский "Аль-Садд", в прошедшем сезоне команда под руководством испанца стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча, и обладателем кубка страны. Также клуб выиграл Кубок Катара 2020 года и Кубок эмира Катара (2020). Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов. В составе сборной Испании он становился двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира, а также серебряным призером Олимпийских игр. С 2015 по 2019 год Хави выступал за "Аль-Садд", в мае 2019-го он завершил игровую карьеру.

Следующий матч "Барселона" проведет 6 ноября, в 13-м туре чемпионата Испании каталонский клуб сыграет на выезде против "Сельты".