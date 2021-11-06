Роналду будет забивать даже в 75 лет на барбекю - Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Роналду всю свою жизнь будет забивать голы. Ему будет 75 лет, может быть, он выйдет на пенсию, но он будет играть на своем барбекю и забивать голы.

То, что Роналду и Месси сделали за последнее десятилетие в мировом футболе, забивая и помогая своим командам побеждать, говорит само за себя», – приводит слова специалиста Sky Sports.

Матч между «Сити» и «Юнайтед» состоится 6 октября в 15.30 (мск).

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.