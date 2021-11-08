"Милан" и "Интер" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

Футбольный клуб "Милан" в матче 12-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Интером" со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро", домашнем для обеих команд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У "Интера" отличился Хакан Чалханоглу (11-я минута, пенальти), автогол на счету защитника "Интера" Стефана де Врея (17). Вратарь "Милана" Чиприан Тэтэрушану отразил пенальти на 27-й минуте игры.

Летом Чалханоглу перешел в "Интер" из "Милана" на правах свободного агента.

В воскресенье состоялось 229-е миланское дерби. На счету "Милана" 77 побед, "Интера" - 84, 68 игр завершились вничью. Первый матч между командами прошел 10 января 1909 года и завершился победой "Милана" со счетом 3:2.

"Милан" продлил беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 12 матчей, клуб занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка, "Интер" располагается на третьей позиции с 25 очками.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, "Милан" на выезде 20 ноября сыграет с "Фиорентиной", "Интер" на своем поле встретится с "Наполи" 21 ноября.