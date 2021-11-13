Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов, обойдя американца Бретта Халла. Овечкин отметился голом в гостевом матче против "Коламбуса", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Россиянин отличился на 11-й минуте, на данный момент счет в матче 1:1.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).