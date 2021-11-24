Роналду 17-й сезон подряд забивает не менее 10 мячей за клуб
Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился голом в ворота «Вильярреала» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, это его 17-й сезон подряд в карьере с более чем 10 голами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Матч, сообщает Squawka.
Всего в нынешнем сезоне 36-летний игрок провел 14 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей, шесть из них — в Лиге чемпионов.
Гол в ворота испанского клуба стал для Роналду 799-м в карьере, сообщает пресс-служба «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» во вторник обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0, гарантировав себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.
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