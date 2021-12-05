Сборная России в третий раз выиграла теннисный Кубок Дэвиса
Сборная России по теннису победила соперников из национальной команды Хорватии в финале розыгрыша Кубка Дэвиса, передает Trend со ссылкой на Итерфакс.
После победы Даниила Медведева в Мадриде над Марином Чиличем счет стал 2-0 в пользу сборной России.
Таким образом, российская команда в третий раз стала победителем крупнейшего командного турнира в мужском теннисе. Ранее она выигрывала турнир в 2002 и 2006 годах.
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