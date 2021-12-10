"Монако" сыграл вничью со "Штурмом" в Лиге Европы, ПСВ уступил "Реалу Сосьедад"

«Монако» на гостевом поле сыграл вничью со «Штурмом» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили форвард Кевин Фолланд и полузащитник Якоб Янчер.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин не отличился результативными действиями и был заменен на 57-й минуте.

В другом матче группы B «Реал Сосьедад» дома нанес поражение ПСВ со счетом 3:0. В составе победителей отметились Микель Оярсабаль, оформивший дубль, и Александер Серлот.

«Монако», набрав 12 очков, и «Реал Сосьедад» (9) вышли в плей-офф Лиги Европы с первого и второго места соответственно. На третьей строчке расположился ПСВ (8), «Штурм» (2) занял последнюю позицию.