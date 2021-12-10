"Монако" сыграл вничью со "Штурмом" в Лиге Европы, ПСВ уступил "Реалу Сосьедад"
«Монако» на гостевом поле сыграл вничью со «Штурмом» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на Матч.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили форвард Кевин Фолланд и полузащитник Якоб Янчер.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин не отличился результативными действиями и был заменен на 57-й минуте.
В другом матче группы B «Реал Сосьедад» дома нанес поражение ПСВ со счетом 3:0. В составе победителей отметились Микель Оярсабаль, оформивший дубль, и Александер Серлот.
«Монако», набрав 12 очков, и «Реал Сосьедад» (9) вышли в плей-офф Лиги Европы с первого и второго места соответственно. На третьей строчке расположился ПСВ (8), «Штурм» (2) занял последнюю позицию.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Состояние здоровья Салеха Рустамова находится под постоянным наблюдением врача - Минюст Азербайджана
Ожидаем скорейшего формирования делегаций Азербайджана и Армении в состав комиссии по делимитации границ - МИД России
В Азербайджане может быть создана платформа для обмена информацией в сфере кибербезопасности в банковском секторе
В Азербайджане предложено определить субъекты медиа и журналистов, к которым могут быть применены льготы
Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате подрыва на мине в Шушинском районе
Агентство по разминированию Азербайджана распространило информацию о подрыве на мине вблизи города Шуша двух человек
В период 44-дневной войны фокус внешних кибератак в основном был сосредоточен на Центробанке Азербайджана - CERT
После возвращения жителей в село Агалы Зангиланского района будет восстановлена работа школы – министр