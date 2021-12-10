"Лион" и "Рейнджерс" сыграли вничью и продолжат борьбу в Лиге Европы

«Лион» и «Рейнджерс» сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Оба гола забили гости — на 42-й минуте Скотт Райт вывел «Рейнджерс» вперед, но вскоре Кэлвин Угелумба срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, «Лион» занял первое место в группе А и отправится в 1/8 финала турнира. «Рейнджерс» обеспечил себе вторую строчку и борьбу в «стыках». На третьем месте осталась «Спарта», которая в заключительном матче обыграла «Брондбю» со счетом 2:0.

В параллельных встречах в рамках группы D «Фенербахче» сыграл вничью с «Айнтрахтом», а «Антверпен» обыграл «Олимпиакос». Борьбу в Лиге Европы продолжат «Айнтрахт» и «Олимпиакос» соответственно.