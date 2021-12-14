Матч чемпионата Англии "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесен из-за коронавируса

Матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в составе гостей. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Матч должен был пройти 14 декабря на стадионе "Брентфорд Коммьюнити".

Ранее стало известно, что тесты нескольких игроков и сотрудников персонала "Манчестер Юнайтед" на коронавирус дали положительный результат. Имена тех, у кого была выявлена болезнь, не сообщаются.