Матч чемпионата Англии "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесен из-за коронавируса
Матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в составе гостей. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Матч должен был пройти 14 декабря на стадионе "Брентфорд Коммьюнити".
Ранее стало известно, что тесты нескольких игроков и сотрудников персонала "Манчестер Юнайтед" на коронавирус дали положительный результат. Имена тех, у кого была выявлена болезнь, не сообщаются.
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