Левандовски побил рекорд Герда Мюллера

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче 17-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга», передает Trend со ссылкой на "Ленту.ру".

33-летний польский форвард довел количество забитых мячей за календарный год до 43. Таким образом, он побил рекорд Герда Мюллера, который в 1972 году записал на свой счет 42 гола.

В нынешнем сезоне на счету Левандовского 19 голов в 17 матчей в Бундеслиге. «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате.

Левандовски стал одним из кандидатов на «Золотой мяч» по итогам года. Обладатель престижного приза аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси также отметил, что поляк заслуживал награды.