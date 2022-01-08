Чемпион мира по стрельбе среди юниоров погиб из-за несчастного случая
Итальянский стрелок Кристиан Гилли погиб в результате несчастного случая в возрасте 19 лет. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации источника, 6 января Гилли находился на охоте недалеко от Пизы. Когда итальянец наклонился, чтобы поднять свою винтовку, он случайно выстрелил себе в живот. Находившиеся рядом с ним друзья вызвали скорую, спортсмен был доставлен в больницу, однако скончался во время операции.
В 2021 году Гилли стал чемпионом мира по стендовой стрельбе среди юниоров в командных и смешанных соревнованиях, а также выиграл три золотые награды на юниорском чемпионате Европы.
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