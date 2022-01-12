Доменек Торрент заменит Фатиха Терима в «Галатасарае»
Испанский специалист Доменек Торрент назначен новым главным тренером турецкой футбольной команды «Галатасарай» во вторник, заменив Фатиха Терима.
Об этом на пресс-конференции объявил председатель правления стамбульского клуба Бурак Элмас, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Торрент сменит на посту наставника «Галатасарая» Фатиха Терима.
59-летний Доменек Торрент был помощником Пепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити» с 2007 по 2018 год.
Впоследствии он работал главным тренером «Нью-Йорк Сити» и «Фламенго».
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