Доменек Торрент заменит Фатиха Терима в «Галатасарае»

Испанский специалист Доменек Торрент назначен новым главным тренером турецкой футбольной команды «Галатасарай» во вторник, заменив Фатиха Терима.

Об этом на пресс-конференции объявил председатель правления стамбульского клуба Бурак Элмас, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Торрент сменит на посту наставника «Галатасарая» Фатиха Терима.

59-летний Доменек Торрент был помощником Пепа Гвардиолы в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити» с 2007 по 2018 год.

Впоследствии он работал главным тренером «Нью-Йорк Сити» и «Фламенго».