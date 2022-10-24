Совладелец «Челси» Боули сохраняет интерес к трансферу Роналду

Совладелец «Челси» Тодд Боули продолжает сохранять интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, Боули видит переход Роналду привлекательным ходом с точки зрения бренда «Челси». Ранее сообщалось, что владелец лондонского клуба обращался к экс-наставнику команды Томасу Тухель с просьбой рассмотреть переход Роналду, но тот отказался от подписания португальца.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил отстранение Криштиану Роналду от тренировок после инцидента в матче с «Тоттенхэмом».