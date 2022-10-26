"Милан" разгромил загребское "Динамо" в ЛЧ, "Манчестер Сити" и "Боруссия" сыграли вничью

Мадридский «Реал» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, проиграв во вторник «Лейпцигу» (2:3) в матче 5‑го тура группового этапа, передает Trend со ссылкой ан Матч.

Уже к 18‑й минуте хозяева повели в два мяча после точных ударов Йошко Гвардиола и Кристофера Нкунку. В конце первого тайма Винисиус отыграл для мадридцев один мяч.

На 81‑й минуте Тимо Вернер забил третий мяч немецкой команды, окончательный результат установил Родриго, забивший с пенальти в компенсированное время.

В параллельной встрече группы F «Селтик» дома сыграл вничью с «Шахтером» (1:1) — на гол Георгиоса Якумакиса гости ответили мячом Михаила Мудрика.

Таким образом, за тур до завершения группового этапа «Реал» с 10 очками остался лидером квартета и обеспечил себе место в плей‑офф, следом расположились «Лейпциг» (9 очков), «Шахтер» (6) и «Селтик» (2).

В матче заключительного тура, который пройдет 2 ноября, «Шахтер» и «Лейпциг» оспорят вторую путевку в весеннюю часть турнира, «Реал» сыграет дома с «Селтиком».