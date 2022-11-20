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Футболист сборной Франции Бензема пропустит чемпионат мира из-за травмы

Спорт Материалы 20 ноября 2022 03:22 (UTC +04:00)
Футболист сборной Франции Бензема пропустит чемпионат мира из-за травмы

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Нападающий сборной Франции и испанского "Реала" Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира по футболу из-за травмы. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Французской федерации футбола, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бензема из-за повреждения мышцы вынужден был досрочно покинуть тренировку команды в субботу.

"Мне очень жалко Карима, для которого этот чемпионат мира был главной целью в карьере. Несмотря на эту потерю для французской сборной, я уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы выдержать это огромное испытание", - приводится в заявлении комментарий главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

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