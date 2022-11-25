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ФИФА открыла дело из-за скандирований фанатов сборной Мексики на ЧМ-2022

Спорт Материалы 25 ноября 2022 02:05 (UTC +04:00)
ФИФА открыла дело из-за скандирований фанатов сборной Мексики на ЧМ-2022

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Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело из-за оскорбительных скандирований болельщиков сборной Мексики в матче против Польши в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщает Aftonbladet, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о фактах «оскорбления достоинства страны, лица или группы лиц презрительными, дискриминационными или оскорбительными словами».

По данным издания El Universal, кричалки мексиканцев носили гомофобный характер.

Матч Мексика - Польша прошел 22 ноября на арене «Стэдиум 974» в Дохе завершился нулевой ничьей.

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