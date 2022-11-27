Гол и передача Месси принесли сборной Аргентины победу над командой Мексики в матче ЧМ-2022 (ВИДЕО)

Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Мексики в матче второго тура группового раунда чемпионата мира‑2022 в Катаре, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы C проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Эд‑Дайиане и завершилась со счетом 2:0. Победный гол на 64‑й минуте забил Лионель Месси, который воспользовался передачей Анхеля Ди Марии. На 87‑й минуте Месси ассистировал Энцо Фернандесу.

Положение в группе С после второго тура: 1. Польша (4 очка); 2. Аргентина (3); 3. Саудовская Аравия (3); 4. Мексика (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся со сборной Польши, мексиканцы сыграют с командой Саудовской Аравии. Обе встречи пройдут 30 ноября.